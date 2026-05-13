В Молдову залетел один из дронов, которыми РФ атакует Украину

Министерство обороны Молдовы подтвердило нарушение воздушного пространства страны после сообщений в соцсетях о дроне, который зафиксировали на видео в Бельцах – похожий на российский аппарат типа "Шахед".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

13 мая Министерство обороны Молдовы подтвердило, что аппарат залетел в воздушное пространство страны в 16:00 в районе украинского Могилева-Подольского.

"В 16:05 местные жители заметили дрон над Бельцами, он двигался в направлении Унгенского района. В 16:19 беспилотник зафиксировали системы наблюдения Национальной армии в районе села Лепушна Хинчештского района", – рассказали в Минобороны, добавив, что аппарат продолжил движение южным курсом.

Тип аппарата в официальном сообщении не указывают, однако снятые кадры указывают, что это аппарат типа "Шахед".

Из-за инцидента временно закрывали воздушное пространство над севером Молдовы.

Как известно, днем 13 мая Россия начала массированную атаку против Украины, используя многочисленные ударные БпЛА.

Это далеко не первый инцидент, когда российские беспилотники залетали в воздушное пространство Молдовы и Румынии и падали на территории этих стран.

8 мая воздушное пространство Молдовы также закрывали из-за неизвестного дрона; в Румынии последний инцидент был в начале мая.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова стремится получить технологии для борьбы с такими БпЛА, до того, как они вызовут трагедии или разрушения.