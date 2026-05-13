Посол ЄС розповіла про своє ставлення до справи Єрмака

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що розгляд Вищим антикорупційним судом справи екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака демонструє стійкість і зрілість українських антикорупційних інституцій, хоча дехто може використати це у гібридній війні проти України.

Про це дипломатка заявила під час спілкування із журналістами, її слова наводить "Укрінформ".

Дипломатка спілкувалась з журналістами у кулуарах публічного заходу високого рівня "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення".

"Я вважаю, сам факт, що колишній керівник Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням того, що антикорупційні інституції працюють. І дозвольте повторити: це відбувається під час повномасштабного вторгнення", – сказала Матернова.

Водночас вона зауважила, що, на жаль, цей факт буде використаний у гібридній війні, і "дехто подаватиме це як доказ того, що корупція в Україні фактично є системою".

"А ті ж, хто розуміє реформи, аналізує й знає ситуацію тут, дивитимуться на це як на свідчення того, що інституції демонструють стійкість і зрілість та здатні працювати. Я особисто дивлюся на це саме так", – запевнила посол ЄС в Україні.

12 травня Вищий антикорупційний суд почав слухання з обрання запобіжного заходу ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Засідання продовжується 13 травня.

Прокуратура просить для колишнього голови ОП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 180 млн грн застави.

