Посол ЕС рассказала о своем отношении к делу Ермака

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что рассмотрение Высшим антикоррупционным судом дела бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака демонстрирует устойчивость и зрелость украинских антикоррупционных институтов, хотя некоторые могут использовать это в гибридной войне против Украины.

Об этом дипломатка заявила во время общения с журналистами, ее слова приводит "Укринформ".

Дипломатка общалась с журналистами в кулуарах публичного мероприятия высокого уровня "Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия".

"Я считаю, что сам факт того, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают. И позвольте повторить: это происходит во время полномасштабного вторжения", – сказала Матернова.

В то же время она отметила, что, к сожалению, этот факт будет использован в гибридной войне, и "некоторые будут подавать это как доказательство того, что коррупция в Украине фактически является системой".

"А те, кто понимает реформы, анализирует и знает ситуацию здесь, будут смотреть на это как на свидетельство того, что институты демонстрируют устойчивость и зрелость и способны работать. Я лично смотрю на это именно так", – заверила посол ЕС в Украине.

12 мая Высший антикоррупционный суд начал слушания по избранию меры пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Заседание продолжается 13 мая.

Прокуратура просит для бывшего главы ОП меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 180 млн грн залога.

