Зеленський зустрівся з президентом Польщі і розповів про спільну позицію

Президент Володимир Зеленський на полях саміту Бухарестської девʼятки провів зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким, на якій вони обговорили двосторонні відносини між країнами.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що на зустрічі йшлося про потенційні контакти.

"Важливо, що маємо спільну позицію: потрібно, щоб вони були справді сильними й добросусідськими. Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час", – повідомив Зеленський.

Також він поінформував Навроцького про дипломатичну роботу та подякував Польщі, польському народові за всю підтримку за час повномасштабної російської агресії.

"Пан президент підтвердив, що підтримка України триватиме. Цінуємо це і наш конструктивний діалог", – написав Зеленський.

Президент Польщі Кароль Навроцький 13 травня заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом всьому євроатлантичному порядку.

Також раніше він застеріг від ігнорування імперських амбіцій Росії.