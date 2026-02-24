Президент Польщі застеріг від ігнорування імперських амбіцій Росії

Президент Польщі Кароль Навроцький у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав світ не ігнорувати імперські амбіції Росії.

Про це Навроцький написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Польський президент відзначив, що російська агресія проти України становить серйозну загрозу для безпеки всієї Європи.

"Історія вчить нас, що ігнорування імперських амбіцій Росії завжди призводило до трагедій. Демократичний світ повинен зберегти єдність перед обличчям таких викликів", – написав Навроцький.

Він додав, що Польща очікує "припинення дій, що дестабілізують регіон" та з повагою ставиться "до мужності людей, які щодня захищають свободу".

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російське повномасштабне вторгнення в Україну обернулось для РФ потрійним провалом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни заграють зі США на мирних переговорах і не мають реальних намірів припинити війну.



