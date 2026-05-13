Зеленский встретился с президентом Польши и рассказал о совместной позиции

Президент Владимир Зеленский в кулуарах саммита "Бухарестской девятки" провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким, на которой они обсудили двусторонние отношения между странами.

Об этом Зеленский рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что на встрече речь шла о потенциальных контактах.

"Важно, что у нас есть общая позиция: нужно, чтобы они были действительно крепкими и добрососедскими. Обсудили наши потенциальные контакты на ближайшее время", – сообщил Зеленский.

Также он проинформировал Навроцкого о дипломатической работе и поблагодарил Польшу, польский народ за всю поддержку во время полномасштабной российской агрессии.

"Господин президент подтвердил, что поддержка Украины будет продолжаться. Ценим это и наш конструктивный диалог", – написал Зеленский.

Президент Польши Кароль Навроцкий 13 мая заявил, что война России против Украины является прямым вызовом всему евроатлантическому порядку.

Также ранее он предупредил об игнорировании имперских амбиций России.