Cловаччина закривала КПП на кордоні з Україною через "Шахеди" над Ужгородом

Словаччина ненадовго призупиняла роботу КПП на кордоні з Україною через російську масовану атаку, під час якої деякі ударні БпЛА долетіли до Ужгорода.

Про це повідомляють Aktuality i DennikN, пише "Європейська правда".

Приблизно з 15:00 за Братиславою словацька митниця повідомила про призупинення роботи КПП на кордоні з Україною "з безпекових причин". Приблизно у той час російські "Шахеди" долетіли далеко на захід України, у тому числі до Ужгорода – що розташований впритул до кордону.

Згодом повідомили, що з 16:47 робота пунктів пропуску відновилася. У поліції зазначили, що КПП закривалися також з українського боку, та що на цей час ситуація спокійна.

Безпілотники залетіли також на Закарпаття. Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан засудила атаку, а згодом заявила про виклик російського посла – що стало першим таким випадком за увесь час повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку доби 13 травня Росія випустила по Україні не менше 800 дронів і атака триває.