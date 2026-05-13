Укр Рус Eng

Словакия закрыла пограничный пункт на границе с Украиной из-за "Шахедов" над Ужгородом

Новости — Среда, 13 мая 2026, 19:44 — Мария Емец

Словакия на короткое время приостановила работу пограничного пункта на границе с Украиной из-за массированной атаки России, в ходе которой некоторые ударные БПЛА долетели до Ужгорода.

Об этом сообщают Aktuality и DennikN, пишет "Европейская правда".

Примерно с 15:00 по Братиславе словацкая таможня сообщила о приостановке работы КПП на границе с Украиной "по соображениям безопасности". Примерно в это же время российские "Шахеды" долетели далеко на запад Украины, в том числе до Ужгорода, который расположен вплотную к границе.

Впоследствии сообщили, что с 16:47 работа пунктов пропуска возобновилась. В полиции отметили, что КПП закрывались также с украинской стороны, и что на данный момент ситуация спокойная.

Беспилотники залетели также в Закарпатье. Глава МИД Венгрии Анита Орбан осудила атаку, а впоследствии заявила о вызове российского послачто стало первым таким случаем за все время полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала суток 13 мая Россия выпустила по Украине не менее 800 дронов и атака продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словакия Война с РФ
Реклама: