Зеленский рассказал о переговорах с президентом Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Никушор Дан в Бухаресте обсуждали сотрудничество в сфере БпЛА, а также вопросы евроинтеграции Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в своем X.

Зеленский поблагодарил Дана за приглашение на саммит "Бухарестской девятки", и отметил, что на двусторонней встрече они обсудили серию вопросов.

"Предложил президенту сотрудничество в формате Drone Deal. Договорились, что команды проработают все детали. Отдельное внимание приделили евроинтеграции Украины. Мы рассчитываем как можно скорее перейти к открытию переговорных кластеров, и поддержка со стороны Румынии в этом вопросе для нас важна", – отметил президент Украины.

Также обсуждали реализацию договоренностей в различных сферах, которых достигли во время мартовского визита Зеленского в Бухарест.

"Ценим солидарность Румынии и ее готовность вместе работать ради безопасности в нашем регионе, усиления Европы и приближения справедливого мира", – добавил Зеленский.

Украинский президент встретился также с президентом Польши Каролем Навроцким. После переговоров он отметил, что у них "общая позиция" относительно того, что отношения Украины и Польши должны быть сильными и добрососедскими.

Навроцкий заявил, что война России против Украины является прямым вызовом всему евроатлантическому порядку.