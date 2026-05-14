Чому прем'єра Британії Стармера хочуть відправити у відставку та хто може його замінити

На недавніх місцевих виборах в Англії, Шотландії та Вельсі Лейбористська партія чинного прем’єра Кіра Стармера зазнала болючої поразки.

Результати виборів 7-8 травня стали для Стармера ще однією проблемою, що посилила заклики до його відставки.

І є значний шанс, що прем’єр зрештою втратить посаду.

Невдоволення виборців чинною владою вже зіграло на руку популістській партії Reform UK, яка досягла вражаючого успіху на місцевих виборах.

Докладніше – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки. Далі – стислий її виклад.

Поразка лейбористів на місцевих виборах була очікуваною, але все одно стала приголомшливою.

Кількість місць у місцевих радах Англії, які обіймають ліберали, зменшилася майже на 1300. Ну й це втрата першого місця – тріумфатором стала популістська Reform UK, яку очолює Найджел Фарадж. У них 1454 місця, зростання аж на 1372 депутати.

Сам прем’єр після провальних результатів виборів заявив, що партія "припустилася непотрібних помилок". Але пообіцяв залишитися на посаді глави уряду.

"Я не збираюся йти. Нас обрали, щоб ми впоралися з цими викликами, і саме це ми й зробимо", – запевнив він.

Усередині партії дедалі гучніше лунають заклики до зміни лідера. Тож Стармер змушений боротися не лише з падінням рейтингів, а й з відкритими спробами поставити під сумнів його лідерство.

Потенційні претенденти на лідерство в Лейбористській партії (лідер партії стає прем’єром) вже почали готуватися до можливої внутрішньопартійної боротьби.

Серед найімовірніших наступних лідерів партії називають чинного міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга. Його вважають одним із найпомітніших представників нового покоління лейбористів.

Іншою впливовою постаттю лейбористів, яка може кинути виклик Страмеру, є його колишня заступниця в партії Анджела Рейнер. Вона досі зберігає вплив серед партійного активу та профспілкового крила.

Втім, попри численні атаки на прем’єра понад 100 інших депутатів-лейбористів підписали заяву, в якій наголосили: зараз не час для боротьби за партійне лідерство, тож Стармеру слід залишатися на посаді.

Сам прем’єр також не має наміру здаватися.

Тим часом лідер партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що результати виборів свідчать про фундаментальні зміни у британській політиці.

До чергових парламентських виборів 2029 року ще досить багато часу. Політичні розклади можуть змінитися, зокрема для лейбористів, адже теперішні тенденції для них невтішні.

Багато залежить від того, як партія подолає нинішню внутрішню кризу – і чи зможе чинний лейбористський уряд таки повернути довіру британців.

Більше – в матеріалі Уляни Кричковської Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.