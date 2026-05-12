Понад 100 депутатів-лейбористів хочуть, аби Стармер не йшов у відставку

Понад 100 депутатів від Лейбористської партії підписали заяву, в якій наголошується, що зараз не час для боротьби за партійне лідерство, тому Кіру Стармеру слід залишитись на посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Кількість підписантів цієї заяви перевищує число депутатів від Лейбористської партії, які публічно закликали сера Стармера піти у відставку.

"Минулого тижня ми отримали вкрай важкі результати виборів. Це свідчить про те, що попереду нас чекає важка робота, щоб повернути довіру виборців. Цю роботу потрібно розпочати вже сьогодні – усім нам потрібно працювати разом, щоб здійснити зміни, яких потребує країна. Ми маємо зосередитися на цьому. Зараз не час для боротьби за лідерство", – йдеться у заяві.

Імена депутатів, які стоять за кампанією за те, щоб прем’єр-міністр залишився на посаді, поки що не оприлюднено.

За оцінками британських ЗМІ, близько 80 депутатів-лейбористів виступають за те, щоб Кір Стармер залишив посаду лідера партії.

12 травня Стармер повідомив кабінету міністрів, що ніхто не ініціював процедуру виклику його лідерству, а також що він не збирається йти у відставку.

У Лейбористській партії активізувалися розмови про усунення Стармера після того, як партія втратила сотні місць на виборах до рад Англії та парламентів Шотландії та Уельсу.