Почему премьера Британии Стармера хотят отправить в отставку и кто может его заменить

На недавних местных выборах в Англии, Шотландии и Уэльсе Лейбористская партия действующего премьер-министра Кира Стармера потерпела болезненное поражение.

Результаты выборов 7-8 мая стали для Стармера еще одной проблемой, усилившей призывы к его отставке.

И есть значительная вероятность, что премьер в конечном итоге потеряет свой пост.

Недовольство избирателей действующей властью уже сыграло на руку популистской партии Reform UK, которая добилась впечатляющего успеха на местных выборах.

Далее – краткое изложение статьи.

Поражение лейбористов на местных выборах было ожидаемым, но все равно стало ошеломляющим.

Количество мест в местных советах Англии, занимаемых либералами, сократилось почти на 1300. Ну и это потеря первого места – триумфатором стала популистская Reform UK, которую возглавляет Найджел Фарадж. У них 1454 места, рост аж на 1372 депутата.

Сам премьер после провальных результатов выборов заявил, что партия "допустила ненужные ошибки". Но пообещал остаться на посту главы правительства.

"Я не собираюсь уходить. Нас избрали, чтобы мы справились с этими вызовами, и именно это мы и сделаем", – заверил он.

Внутри партии все громче звучат призывы к смене лидера. Поэтому Стармер вынужден бороться не только с падением рейтингов, но и с открытыми попытками поставить под сомнение его лидерство.

Потенциальные претенденты на лидерство в Лейбористской партии (лидер партии становится премьером) уже начали готовиться к возможной внутрипартийной борьбе.

Среди наиболее вероятных следующих лидеров партии называют действующего министра здравоохранения Веса Стритинга. Его считают одним из самых заметных представителей нового поколения лейбористов.

Другой влиятельной фигурой лейбористов, которая может бросить вызов Страмеру, является его бывшая заместительница в партии Анджела Рейнер. Она до сих пор сохраняет влияние среди партийного актива и профсоюзного крыла.

Впрочем, несмотря на многочисленные нападки на премьера, более 100 других депутатов-лейбористов подписали заявление, в котором подчеркнули: сейчас не время для борьбы за партийное лидерство, поэтому Стармеру следует остаться на своем посту.

Сам премьер также не намерен сдаваться.

Между тем лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что результаты выборов свидетельствуют о фундаментальных изменениях в британской политике.

До очередных парламентских выборов 2029 года еще достаточно много времени. Политические расклады могут измениться, в частности для лейбористов, ведь нынешние тенденции для них неутешительны.

Многое зависит от того, как партия преодолеет нынешний внутренний кризис – и сможет ли действующее лейбористское правительство все-таки вернуть доверие британцев.

