Польские истребители перехватили над Балтийским морем разведывательный самолет РФ

Польские самолеты перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщил в среду вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Самолет совершал полет над международными водами без плана полета и с выключенными передатчиками

"Наши самолеты перехватили над международными водами Балтийского моря российский разведывательный самолет Ил-20", – написал Владислав Косиняк-Камыш.

"Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов. Каждая провокация такого рода встретит немедленную реакцию наших пилотов", – заявил он.

Министр обороны сообщил, что это очередные действия России, направленные на тестирование систем противовоздушной обороны стран НАТО. Оперативное командование видов вооруженных сил одновременно подчеркнуло, что нарушения польского воздушного пространства не произошло.

Как сообщалось, 10 апреля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Оперативном командовании вооруженных сил Польши уточнили, что самолет не нарушил воздушное пространство страны, но двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Также писали, что польские истребители 8 апреля перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем.