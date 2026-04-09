Польща перехопила російський літак над Балтійським морем

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві командування в X.

У відомстві повідомили, що пара винищувачів F-16 ВПС здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід російського Іл-20 з району відповідальності.

Зазначається, що літак радіоелектронної розвідки виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому він не порушив польський повітряний простір.

Військові роз’яснили, що подібні дії – перехоплення та супровід – є стандартною практикою, яка застосовується для повітряних суден, що порушують правила.

"Завдяки процедурі перехоплення можна негайно встановити характер польоту, оцінити потенційну загрозу та – у разі потреби – вжити коригувальних заходів, таких як зміна курсу або направлення повітряного судна на посадку. Ці заходи дозволяють обмежити ризик інцидентів та забезпечити безпеку як цивільного повітряного руху, так і критичної інфраструктури", – пояснили в командуванні.

У березні польські військові також перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем.

Того місяця норвезькі винищувачі два дні поспіль вилітали для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фіннмарком.