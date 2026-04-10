Польща вдруге за тиждень перехопила російський літак над Балтійським морем

Польські винищувачі F-16 вдруге за два дні перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на платформі X.

В Оперативному командуванні збройних сил Польщі уточнили, що літак не порушив повітряний простір країни, але рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Косіняк-Камиш заявив, що такі дії є провокаціями від Росії, спрямованими на випробовування систем протиповітряної оборони Польщі.

"Завдяки постійній бойовій готовності пілотів, військовослужбовців та наземного персоналу польське небо залишається безпечним. Збройні сили Польщі щодня готові до негайної реакції та захисту повітряного простору", – написав міністр оборони.

Напередодні Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

У березні польські військові також перехопили російський літак Іл-20 над Балтійським морем.

Того місяця норвезькі винищувачі два дні поспіль вилітали для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Фіннмарком.