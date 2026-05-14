Ексзаступницю Стармера виправдали у справі щодо податкової помилки

Колишню заступницю прем'єр-міністра Великої Британії Анджелу Рейнер було виправдано за підсумками податкової перевірки.

Її слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

Це виправдання усунуло потенційну перешкоду на шляху до її можливої боротьби за посаду наступного лідера Лейбористської партії, оскільки ЗМІ писали, що лейбористи вважають її достатньо впливовою постаттю, аби кинути виклик Стармеру.

Рейнер заявила, що британська податкова служба HMRC дійшла висновку, що вона "не намагалася ухилитися від сплати податків" і "не була недбалою у своїх діях" після розслідування щодо несплаченого податку на нерухомість, яке було розпочато восени минулого року.

Втім, відповідаючи на запитання про свої амбіції, вона відмовилася виключати можливість боротьби за найвищу посаду.

"Я хочу, щоб ми об’єдналися. Я казала, що ми маємо працювати краще, і що ми всі маємо докласти до цього зусиль, і я зроблю все від себе, щоб це здійснилося", – додала Рейнер.

Нагадаємо, 5 вересня 2025 року Рейнер подала у відставку після того, як визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок, що стало новим ударом для її боса, Кіра Стармера.

Тоді це виявилося руйнівним ударом по уряду після того, як британський прем’єр висловив Рейнер свою повну підтримку, коли її вперше звинуватили у навмисній спробі уникнути сплати правильної податкової ставки.

