Заступниця прем'єра Британії подала у відставку через податкову помилку

Заступниця прем'єр-міністра Великої Британії Анджела Рейнер подала у відставку в п'ятницю після того, як визнала, що недоплатила податок на нерухомість за новий будинок, що стало новим ударом для її боса, Кіра Стармера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

45-річна Рейнер стала восьмим і найстаршим посадовцем, який покинув команду Стармера. Це виявилося найбільш руйнівним ударом по уряду після того, як британський прем’єр висловив Рейнер свою повну підтримку, коли її вперше звинуватили у навмисній спробі уникнути сплати правильної податкової ставки.

"Я глибоко шкодую про своє рішення не звертатися за додатковою спеціалізованою податковою консультацією... Я беру на себе повну відповідальність за цю помилку", – зазначила Рейнер у своєму листі до Стармера.

У відповідь Стармер сказав, що йому дуже шкода, що її час в уряді закінчився таким чином, але вона прийняла правильне рішення.

Оскільки лейбористи відстають в опитуваннях від популістської партії Reform UK, перед Стармером постає ще більше викликів у спробах відновити свій авторитет та імідж партії, який раніше постраждав від звинувачень критиків у лицемірстві через прийняття дорогих речей, зокрема одягу та квитків на концерти, від донорів.

Втрата заступниці є особливо руйнівною, особливо зважаючи на те, що Рейнер, яка пройшла шлях від матері-підлітка з робітничого класу до однієї з найвищих політичних посад у Британії, змогла стати посередником між лівим і центральним крилами лейбористів, щоб зберегти партію єдиною, і мала більшу популярність, ніж Стармер.

Рейнер, яку іноді називали потенційною наступницею Стармера, була змушена звернутися до незалежного радника з питань міністерських стандартів у середу після того, як визнала, що припустилася помилки при сплаті податків.

В інтерв'ю, під час якого вона майже розплакалася, Рейнер розповіла про створення трасту для одного зі своїх синів, який має довічну інвалідність внаслідок травми.

Саме цьому фонду вона продала свою частку сімейного будинку на півночі Англії, щоб заплатити за квартиру на південному англійському морському курорті Хоув, вважаючи, що їй не доведеться платити вищий податок, який стягується при купівлі другого житла.

Отримавши додаткову юридичну консультацію, вона заявила, що помилилася і вживає заходів для сплати додаткового податку.

Втрата восьми членів кабінету і молодших міністрів, п'ятеро з яких подали у відставку через неправомірні дії, означає, що Стармер зазнав найбільшої кількості відставок міністрів, не пов'язаних з перестановками в уряді, серед усіх прем'єр-міністрів на початку їхнього перебування на посаді принаймні з 1979 року.

Зауважимо, що міграція стала домінуючою політичною проблемою у Великій Британії, затьмаривши занепокоєння щодо нестабільної економіки, оскільки країна зіштовхується як з рекордною кількістю заяв про надання притулку, так і з прибуттям мігрантів на невеликих човнах через Ла-Манш.

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Однак британський уряд виграв судове рішення, згідно з яким особи, які шукають притулку, не будуть виселені з готелю, де один з мешканців був звинувачений у сексуальному насильстві.