Бывшую заместительницу Стармера оправдали по делу о налоговой ошибке

Бывшая заместительница премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер была оправдана по итогам налоговой проверки.

Ее слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Это оправдание устранило потенциальное препятствие на пути к ее возможной борьбе за пост следующего лидера Лейбористской партии, поскольку СМИ писали, что лейбористы считают ее достаточно влиятельной фигурой, чтобы бросить вызов Стармеру.

Рейнер заявила, что британская налоговая служба HMRC пришла к выводу, что она "не пыталась уклониться от уплаты налогов" и "не была небрежна в своих действиях" после расследования по поводу неуплаченного налога на недвижимость, которое было начато осенью прошлого года.

Впрочем, отвечая на вопрос о своих амбициях, она отказалась исключать возможность борьбы за высший пост.

"Я хочу, чтобы мы объединились. Я говорила, что мы должны работать лучше, и что мы все должны приложить к этому усилия, и я сделаю все от себя, чтобы это осуществилось", – добавила Рейнер.

Напомним, 5 сентября 2025 года Рейнер подала в отставку после того, как признала, что недоплатила налог на недвижимость за новый дом, что стало новым ударом для ее босса, Кира Стармера.

Тогда это оказалось разрушительным ударом по правительству после того, как британский премьер выразил Рейнер свою полную поддержку, когда ее впервые обвинили в умышленной попытке уклониться от уплаты правильной налоговой ставки.

