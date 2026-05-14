У Польщі відреагували на повідомлення про скасування переміщення 4 тисяч військових США

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заперечує повідомлення американських ЗМІ про раптове скасування запланованого переміщення кількох тисяч американських військових до Польщі.

Відповідний допис він розмістив в Х, передає "Європейська правда".

За його словами, "ця справа не стосується Польщі".

"Ця справа не стосується Польщі – вона пов’язана з раніше оголошеною зміною розгортання частини збройних сил США в Європі. Швидке нарощування потенціалу Збройних сил Республіки Польща та присутність американських військ у Польщі зміцнюють східний фланг НАТО", – наголосив Косіняк-Камиш.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик також прокоментував інформацію, опубліковану американськими ЗМІ. "Це неправда. Це повідомлення стосується Німеччини. Воно не стосується Польщі. Польща послідовно домагається збільшення присутності американських військ", – заявив він.

Низка американських ЗМІ повідомила, що Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі.

Раніше цього місяця бригада провела церемонію у Форт-Худі, штат Техас, де вона базується, щоб оголосити про своє майбутнє розгортання.

Польща раніше висловлювала готовність прийняти тих військових, які США виводять з Німеччини.

Повідомлялося, що Польща має кілька пропозицій, аби розмістити додаткові війська США.

