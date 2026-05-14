В Польше отреагировали на сообщение об отмене перемещения 4 тысяч военных США

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отрицает сообщения американских СМИ о внезапной отмене запланированного перемещения нескольких тысяч американских военных в Польшу.

Соответствующее сообщение он разместил в Х, передает "Европейская правда".

По его словам, "это дело не касается Польши".

"Это дело не касается Польши – оно связано с ранее объявленным изменением развертывания части вооруженных сил США в Европе. Быстрое наращивание потенциала Вооруженных сил Республики Польша и присутствие американских войск в Польше укрепляют восточный фланг НАТО", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик также прокомментировал информацию, опубликованную американскими СМИ. "Это неправда. Это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно добивается увеличения присутствия американских войск", – заявил он.

Ряд американских СМИ сообщил, что Пентагон внезапно отменил размещение бронетанковой бригады в Польше.

Ранее в этом месяце бригада провела церемонию в Форт-Худе, штат Техас, где она базируется, чтобы объявить о своем будущем развертывании.

Польша ранее выражала готовность принять тех военных, которые США выводят из Германии.

Сообщалось, что Польша имеет несколько предложений, чтобы разместить дополнительные войска США.

