У Німеччині посилять покарання за сексуальні злочини та пограбування з використанням препаратів

У Німеччині схвалили законопроєкт, який передбачає суттєве посилення покарання за зґвалтування та пограбування із застосуванням так званих "нокаут-крапель".

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Документ підтримав Кабінет міністрів за поданням міністерки юстиції Стефані Хубіг.

Згідно з ініціативою, кожен, хто скоїть сексуальний злочин або пограбування із використанням таких речовин, має отримувати щонайменше п’ять років позбавлення волі.

Наразі мінімальне покарання за такі дії становить три роки.

Хубіг наголосила, що застосування "нокаут-крапель" є особливо підступним способом скоєння злочину, адже нападники таємно додають речовини у напої жертв, позбавляючи їх можливості чинити опір.

За її словами, злочини відбуваються як у барах і клубах, так і в приватних помешканнях, а жертви часто не мають змоги вчасно зрозуміти, що стали мішенню нападу.

Поштовхом до змін стало рішення Федерального суду Німеччини у 2024 році, який постановив, що такі речовини не можуть автоматично вважатися "небезпечним знаряддям" у розумінні кримінального законодавства. Через це подібні справи не класифікувалися як особливо тяжкі злочини.

Новий законопроєкт має прирівняти використання небезпечних речовин до застосування зброї чи іншого небезпечного знаряддя під час пограбування або сексуального насильства.

Ініціативу підтримала Німецька асоціація суддів, однак там наголосили, що самих лише суворіших вироків недостатньо.

Тепер законопроєкт має розглянути Бундестаг.

Парламент Норвегії у червні 2025 року підтримав посилення кримінального законодавства, яке закріплює принцип "тільки так означає так" – тобто секс без явної згоди вважатиметься зґвалтуванням.

Наприкінці жовтня минулого року парламент Франції остаточно схвалив закон, який додає поняття згоди в юридичне визначення зґвалтування після резонансного судового процесу щодо Жизель Пеліко, яка роками зазнавала сексуального насильства.