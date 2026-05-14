В Германии одобрили законопроект, который предусматривает существенное ужесточение наказания за изнасилование и ограбление с применением так называемых "нокаут-капель".

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Документ поддержал Кабинет министров по представлению министра юстиции Стефани Хубиг.

Согласно инициативе, каждый, кто совершит сексуальное преступление или ограбление с использованием таких веществ, должен получать не менее пяти лет лишения свободы.

Сейчас минимальное наказание за такие действия составляет три года.

Хубиг отметила, что применение "нокаут-капель" является особенно коварным способом совершения преступления, ведь нападающие тайно добавляют вещества в напитки жертв, лишая их возможности сопротивляться.

"Преступники тайно подсыпают вещества в напитки своих жертв, чтобы намеренно лишить их возможности защищаться. Местами преступлений являются бары и клубы, а также собственные дома людей. Жертвы часто не имеют никакого шанса заметить нападение и защититься", – сказала она.

Толчком к изменениям стало решение Федерального суда Германии в 2024 году, который постановил, что такие вещества не могут автоматически считаться "опасным орудием" в понимании уголовного законодательства. Поэтому подобные дела не классифицировались как особо тяжкие преступления.

Новый законопроект должен приравнять использование опасных веществ к применению оружия или другого опасного орудия во время ограбления либо сексуального насилия.

Инициативу поддержала Немецкая ассоциация судей, однако там отметили, что одних только более строгих приговоров недостаточно.

Теперь законопроект должен рассмотреть Бундестаг.

Парламент Норвегии в июне 2025 года поддержал ужесточение уголовного законодательства, которое закрепляет принцип "только да значит да" – то есть секс без явного согласия будет считаться изнасилованием.

В конце октября прошлого года парламент Франции окончательно одобрил закон, который добавляет понятие согласия в юридическое определение изнасилования после резонансного судебного процесса в отношении Жизель Пелико, которая годами подвергалась сексуальному насилию.