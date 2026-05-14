У Британії заявили про захоплення судна біля входу в Ормузьку протоку

Новини — Четвер, 14 травня 2026, 12:33 — Уляна Кричковська

Британська військово-морська група повідомила, що комерційне судно було захоплене "сторонніми особами" біля входу в Ормузьку протоку і зараз прямує до іранських вод.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда". 

У Британській службі морських торговельних операцій (UKMTO) заявили, що судно було захоплено за 38 морських миль від берегів ОАЕ в Оманській затоці, де воно стояло на якорі. Тепер воно прямує до іранських вод.

Як зазначається, це означає, що воно перебувало поблизу входу в Ормузьку протоку та на значній відстані від узбережжя ОАЕ. 

UKMTO забезпечує зв’язок між військовими та комерційними суднами в регіоні.

Варто зазначити, що 12 травня Британія пообіцяла надати морські безпілотники для гарантування безпеки в Ормузькій протоці у разі встановлення стабільного перемир’я на Близькому Сході. 

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що два тральники ВМС Італії наближаються до Ормузької протоки: їх планують долучити до спеціальної місії після досягнення угоди про припинення війни з Іраном. 

