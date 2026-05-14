В Британии заявили о захвате судна у входа в Ормузский пролив

Британская военно-морская группа сообщила, что коммерческое судно было захвачено "посторонними лицами" у входа в Ормузский пролив и сейчас направляется в иранские воды.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В Британской службе морских торговых операций (UKMTO) заявили, что судно было захвачено в 38 морских милях от берегов ОАЭ в Оманском заливе, где оно стояло на якоре. Теперь оно направляется в иранские воды.

Как отмечается, это означает, что оно находилось вблизи входа в Ормузский пролив и на значительном расстоянии от побережья ОАЭ.

UKMTO обеспечивает связь между военными и коммерческими судами в регионе.

Стоит отметить, что 12 мая Великобритания пообещала предоставить морские беспилотники для обеспечения безопасности в Ормузском проливе в случае установления стабильного перемирия на Ближнем Востоке.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что два тральщика ВМС Италии приближаются к Ормузскому проливу: их планируют включить в специальную миссию после достижения соглашения о прекращении войны с Ираном.