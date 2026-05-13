Італія відправила два мінні тральники ближче до Ормузької протоки

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив у середу, що два тральники ВМС Італії наближаються до Ормузької протоки: їх планують долучити до спеціальної місії після досягнення угоди про припинення війни з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

Крозетто на спільному засіданні комітетів парламенту з питань оборони та закордонних справ сказав, що у разі встановлення миру всім підрозділам союзних країн знадобиться майже місяць плавання, щоб дістатися до Перської затоки.

"У ролі запобіжного заходу ми організовуємо розміщення двох тральників відносно близько до протоки: спочатку у Східному Середземномор’ї, потім у Червоному морі, в рамках поточних місій, таких як Mediterraneo Sicuro та Aspides, у межах дозволених повноважень міжнародної місії Італії", – додав він.

На слуханнях також виступив віцепрем’єр та міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

"Давайте розвіємо будь-які непорозуміння: ми не хочемо просити дозволу на нову військову місію в Перській затоці, але хочемо поділитися прихильністю уряду до миру та шляхом, який може привести до нашої участі в міжнародній коаліції. Ця участь, підкреслюю, відбудеться лише після остаточного припинення бойових дій", – сказав Таяні.

У вівторок Велика Британія пообіцяла надати морські безпілотники для гарантування безпеки в Ормузькій протоці у разі встановлення стабільного перемир’я на Близькому Сході.

Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.