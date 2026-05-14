Британія після останніх атак РФ обіцяє прискорити постачання Україні засобів ППО

Міністр оборони Британії Джон Гілі після останніх російських атак доручив прискорити постачання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Він назвав атаки російських дронів на Україну за останні 24 години шокуючими.

"Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам", – написав Гілі.

"Ми солідарні з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки – з українськими родинами", – додав британський міністр.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що масштабна атака Росії на Україну під час зустрічі лідерів США і Китаю в Пекіні демонструє загрозу, яку російській режим становить міжнародній безпеці.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що дрони, балістичні ракети та крилаті ракети, випущені по Києву, вкотре підтверджують, що очільник Кремля Владімір Путін прагне продовжувати війну та знищити Україну.

У ніч проти 14 травня російські війська атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами Х-101 та 675 безпілотниками. Сили ППО збили 41 ракету та 652 дрони.