Британия после последних атак РФ обещает ускорить поставки Украине средств ПВО

Министр обороны Великобритании Джон Хили после последних российских атак поручил ускорить поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Он назвал атаки российских дронов на Украину за последние 24 часа шокирующими.

"Я поручил как можно скорее ускорить поставки в Украину систем противовоздушной обороны и систем противодействия дронам", – написал Хили.

"Мы солидарны с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли – с украинскими семьями", – добавил британский министр.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что масштабная атака России на Украину во время встречи лидеров США и Китая в Пекине демонстрирует угрозу, которую российский режим представляет международной безопасности.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты, выпущенные по Киеву, в очередной раз подтверждают, что глава Кремля Владимир Путин стремится продолжать войну и уничтожить Украину.

В ночь на 14 мая российские войска атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал", баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами Х-101 и 675 беспилотниками.

Силы ПВО сбили 41 ракету и 652 дрона.