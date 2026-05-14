Сибіга після атаки РФ закликає США і Китай використати свій вплив на Москву, щоб спинити війну

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що масштабна атака Росії на Україну під час зустрічі лідерів США і Китаю в Пекіні демонструє загрозу, яку російській режим становить міжнародній безпеці.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, саме в той час, коли лідери найпотужніших країн світу зібралися в Пекіні, а світ сподівається на мир, стабільність та співпрацю, Путін запустив сотні дронів, балістичних і крилатих ракет по столиці України.

"Цей варварський напад під час такого важливого саміту свідчить про те, що російський режим становить глобальну загрозу міжнародній безпеці. Замість миру та розвитку Москва чинить агресію та терор", – написав міністр.

За його словами, Путін хоче, щоб я війна тривала, щоб продовжити свій контроль і правління над Росією.

"Не слід плекати ілюзій чи сподівань: лише тиск на Москву може змусити його зупинитися. Я впевнений, що лідери США та Китаю мають достатній вплив на Москву, щоб сказати Путіну нарешті припинити війну. І це було б найбільшим позитивним зрушенням", – заявив Сибіга.

У ніч на 14 травня російські війська атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами Х-101 та 675 безпілотниками. Сили ППО збили 41 ракету та 652 дрони.

У Києві внаслідок російського комбінованого удару постраждала 31 людина. У Дарницькому районі обвалилася частина будинку – загалом зруйновано 18 квартир.