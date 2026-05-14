Естонія – про нічний удар по Україні: "Росія не відмовилася від своїх цілей"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масований російський удар по українських регіонах у ніч проти 14 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що дрони, балістичні ракети та крилаті ракети, випущені по Києву, вкотре підтверджують, що очільник Кремля Владімір Путін прагне продовжувати війну та знищити Україну.

"Якщо комусь ще потрібні були докази того, що Росія не відмовилася від своїх цілей, ось вони", – зазначив естонський дипломат.

Він наголосив, що з метою покласти цьому край потрібно надавати Україні постійну підтримку та посилювати тиск на Росію.

"Зміцнення позицій України та усвідомлення Росією того, що її стратегія зазнає поразки, – це єдиний шлях до справжнього та тривалого миру", – додав очільник МЗС Естонії.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що масштабна атака Росії на Україну під час зустрічі лідерів США і Китаю в Пекіні демонструє загрозу, яку російській режим становить міжнародній безпеці.

У ніч проти 14 травня російські війська атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами Х-101 та 675 безпілотниками. Сили ППО збили 41 ракету та 652 дрони.

У Києві внаслідок російського комбінованого удару постраждала 31 людина. У Дарницькому районі обвалилася частина будинку – загалом зруйновано 18 квартир.