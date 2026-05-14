Глава МЗС Словаччини засудив останні масовані атаки РФ на Україну

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар засудив російські удари по Україні 13 травня та в ніч проти 14 травня.

Заяву міністра поширило МЗС Словаччини, передає "Європейська правда".

"Словаччина засуджує вчорашні та сьогоднішні масовані повітряні удари Російської Федерації по території України, які досягли навіть Ужгорода в Закарпатській області поблизу кордону зі Словацькою Республікою, де проживає також численна словацька меншина", – заявив Бланар.

Він зазначив, що ці атаки відбулися одразу після коротких періодів перемир’я, які "могли б створити простір для деескалації напруженості, довгострокового та сталого перемир’я і водночас – продовження мирних переговорів".

Словацька опозиція неодноразово критикувала уряд за відсутність засудження ударів РФ по Україні.

Втім, у своїй заяві Бланар не робить різниці між агресором і жертвою нападу, даючи зрозуміти, що не підтримує і українські удари по території Росії.

"Подальші атаки на цивільні райони та критичну інфраструктуру як на території України, так і Росії не сприяють розвитку мирного процесу. Навпаки, така ескалація обмежує простір для мирного діалогу щодо того, як припинити війну та досягти тривалого і справедливого миру", – заявив Бланар.

Напередодні Словаччина у зв’язку з атакою на майже дві години призупиняла роботу КПП на кордоні з Україною.

Ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок дорікнув прем’єру Роберту Фіцо за політику щодо Москви після того, як російські ударні БпЛА долетіли впритул до кордонів країни.