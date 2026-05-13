Ексглава МЗС Словаччини про "Шахеди" над Ужгородом: "результат політики Фіцо щодо Путіна"

Ексміністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок дорікнув прем’єру Роберту Фіцо за політику щодо Москви після того, як російські ударні БпЛА долетіли впритул до кордонів країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Іван Корчок, який очолював МЗС в уряді Едуарда Гегера – до вересня 2022 року, назвав російські "Шахеди" над Ужгородом демонстрацією "успіху" дружньої до Кремля політики уряду Фіцо.

"Сьогодні Росія атакує Ужгород. Це на наших кордонах. Ось і результат Фіцової "мирної політики" щодо Путіна", – прокоментував він.

Rusi dnes útočia na Užhorod. Sú na našich hraniciach. Toto je výsledok Ficovej „mierovej politiky“ u Putina. – Ivan Korcok (@IvanKorcok) May 13, 2026

Словаччина у зв’язку з атакою на майже дві години призупиняла роботу КПП на кордоні з Україною.

Угорщина, де щойно змінився уряд, вперше за увесь час повномасштабної війни викликала посла РФ через російські БпЛА над Закарпаттям.

Нагадаємо, 9 травня Фіцо був єдиним з європейських лідерів гостем правителя РФ у Москві. Після візиту він заявив, що якщо президент України зацікавлений у зустрічі з Путіним, то має телефонувати йому.

Перед візитом у Братиславі повідомляли, що Роберт Фіцо має намір передати господарю Кремля "послання" від українського президента Володимира Зеленського, та що він може отримати від Путіна "цінну інформацію" про те, як той бачить зусилля щодо припинення війни.

Проте після зустрічі в оточенні Путіна заявили, що Фіцо не передавав йому ніяких послань від президента України, хоча про тему України згадували.