Глава МИД Словакии осудил последние массированные атаки РФ на Украину

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар осудил российские удары по Украине 13 мая и в ночь на 14 мая.

Заявление министра распространило МИД Словакии, передает "Европейская правда".

"Словакия осуждает вчерашние и сегодняшние массированные воздушные удары Российской Федерации по территории Украины, которые достигли даже Ужгорода в Закарпатской области вблизи границы со Словацкой Республикой, где проживает также многочисленное словацкое меньшинство", – заявил Бланар.

Он отметил, что эти атаки произошли сразу после коротких периодов перемирия, которые "могли бы создать пространство для деэскалации напряженности, долгосрочного и устойчивого перемирия и одновременно продолжения мирных переговоров".

Словацкая оппозиция неоднократно критиковала правительство за отсутствие осуждения ударов РФ по Украине.

Впрочем, в своем заявлении Бланар не делает разницы между агрессором и жертвой нападения, давая понять, что не поддерживает и украинские удары по территории России.

"Дальнейшие атаки на гражданские районы и критическую инфраструктуру как на территории Украины, так и России не способствуют развитию мирного процесса. Наоборот, такая эскалация ограничивает пространство для мирного диалога относительно того, как прекратить войну и достичь длительного и справедливого мира", – заявил Бланар.

Накануне Словакия в связи с атакой на почти два часа приостанавливала работу КПП на границе с Украиной.

Экс-министр иностранных дел Словакии Иван Корчок упрекнул премьера Роберта Фицо за политику в отношении Москвы после того, как российские ударные БпЛА долетели вплотную к границам страны.