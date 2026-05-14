У мережі з’явилися відео-дипфейки про відносини Мелоні з Ізраїлем

В інтернеті поширилося кілька вірусних відеороликів – "дипфейків", що містять оманливі твердження щодо відносин Італії з Ізраїлем.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Як зазначається, протягом останніх тижнів в інтернеті поширювалася низка відео, згенерованих штучним інтелектом, які спотворюють реальність відносин Італії з Ізраїлем.

Два відеоролики широко поширювалися в соціальних мережах Facebook, YouTube, TikTok та Instagram з оманливими та неправдивими підписами, в яких користувачі перебільшували, що відносини між цими двома країнами зараз серйозно погіршилися.

Зазначається, що один із кліпів, який набрав тисячі переглядів на різних платформах, зображує прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, яка відмовляється потиснути руку своєму ізраїльському колезі Біньяміну Нетаньягу під час засідання ООН.

"Мелоні", закутана в палестинський прапор, потім виходить із зали.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yakın zamanda kendi sosyal medya hesabında yapay zeka aracılığıyla üretilmiş sahte (deepfake) fotoğrafları hakkında açıklama yapmış ve bu dezenformasyona dikkat çekmişti.



❌ Meloni’nin Birleşmiş Milletler’de Filistin bayrağı eşliğinde Netanyahu ve… pic.twitter.com/G9aMlNJX3I – Teyit (@teyitorg) May 7, 2026

Інші відеоролики, створені за допомогою штучного інтелекту, показують ту саму сцену, але без арабських написів на шарфі, колір якого змінюється, коли Мелоні відходить.

Інший кліп, який також містить візуальні невідповідності, показує Мелоні, яка кричить у кімнаті, повній людей, після чого кидає документи в повітря і вибігає з приміщення.

У березні 2024 року Мелоні вимагала відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.

Варто зазначити, що нещодавно Мелоні закликала італійців бути обережними після поширення в інтернеті її фейкового зображення, створеного за допомогою штучного інтелекту.

У вересні 2025 року італійський парламент схвалив новий закон про штучний інтелект, завдяки чому Італія стала першою країною Європейського Союзу, яка прийняла комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають Закону ЄС про штучний інтелект.