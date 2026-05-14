В сети появились видео-дипфейки об отношениях Мелони с Израилем

В интернете распространилось несколько вирусных видеороликов-дипфейков, содержащих обманчивые утверждения об отношениях Италии с Израилем.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в течение последних недель в интернете распространялся ряд видео, сгенерированных искусственным интеллектом, которые искажают реальность отношений Италии с Израилем.

Два видеоролика широко распространялись в социальных сетях Facebook, YouTube, TikTok и Instagram с обманчивыми и ложными подписями, в которых пользователи преувеличивали, что отношения между этими двумя странами сейчас серьезно ухудшились.

Скриншот: Euronews

Отмечается, что один из клипов, который набрал тысячи просмотров на разных платформах, изображает премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая отказывается пожать руку своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху во время заседания ООН.

"Мелони", закутанная в палестинский флаг, затем выходит из зала.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yakın zamanda kendi sosyal medya hesabında yapay zeka aracılığıyla üretilmiş sahte (deepfake) fotoğrafları hakkında açıklama yapmış ve bu dezenformasyona dikkat çekmişti.



❌ Meloni’nin Birleşmiş Milletler’de Filistin bayrağı eşliğinde Netanyahu ve… pic.twitter.com/G9aMlNJX3I – Teyit (@teyitorg) May 7, 2026

Другие видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта, показывают ту же сцену, но без арабских надписей на шарфе, цвет которого меняется, когда Мелони отходит.

Другой клип, который также содержит визуальные несоответствия, показывает Мелони, которая кричит в комнате, полной людей, после чего бросает документы в воздух и выбегает из помещения.

В марте 2024 года Мелони требовала возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.

Стоит отметить, что недавно Мелони призвала итальянцев быть осторожными после распространения в интернете ее фейкового изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта.

В сентябре 2025 года итальянский парламент одобрил новый закон об искусственном интеллекте, благодаря чему Италия стала первой страной Европейского Союза, которая приняла комплексные правила регулирования ИИ, соответствующие Закону ЕС об искусственном интеллекте.