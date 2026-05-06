Мелоні стала жертвою дипфейку, створеного штучним інтелектом

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала італійців бути обережними після поширення в інтернеті її фейкового зображення, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У соціальних мережах поширюється зображення, на якому прем'єр-міністерка Італії зображена в спідній білизні. Мелоні опублікувала його, закликаючи італійців бути пильними.

За словами прем’єрки, це є черговим прикладом небезпечного використання технологій дипфейку, які можуть вводити в оману, маніпулювати суспільною думкою та завдавати репутаційної шкоди.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

"Останнім часом у мережі поширюються кілька фейкових фотографій зі мною – створених за допомогою штучного інтелекту та виданих за справжні якимось завзятим противником. Мушу визнати, що той, хто їх створив, принаймні у випадку, наведеному тут, насправді зробив мене набагато привабливішою. Але факт залишається фактом: щоб нападати та фабрикувати брехню, люди зараз готові використовувати будь-що", – заявила Мелоні.

Ситуація викликала широку політичну реакцію. Як пише Euronews, частина депутатів висловили солідарність із прем’єркою та закликали до посилення захисту жертв онлайн-маніпуляцій, зокрема жінок.

У березні 2024 року Мелоні вимагала відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.

Варто наголосити, що у вересні 2025 року італійський парламент схвалив новий закон про штучний інтелект, завдяки чому Італія стала першою країною Європейського Союзу, яка прийняла комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають Закону ЄС про штучний інтелект.