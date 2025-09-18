Італія першою в ЄС ухвалила комплексний закон про регулювання ШІ

Італійський парламент схвалив новий закон про штучний інтелект, завдяки чому Італія стала першою країною Європейського Союзу, яка прийняла комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають Закону ЄС про штучний інтелект.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Уряд Італії виступив ініціатором прийняття цього закону, заявивши, що він встановлює такі основні принципи, як орієнтованість на людину, прозорість і безпека використання штучного інтелекту, а також наголошує на важливості інновацій, кібербезпеки та захисту приватного життя.

Закон вводить міжгалузеві правила, що охоплюють охорону здоров'я, працю, державне управління, правосуддя, освіту та спорт, вимагаючи простежуваності та людського контролю за рішеннями ШІ.

Він також обмежує доступ до ШІ для дітей віком до 14 років згодою батьків.

"Цей (закон) повертає інновації в сферу суспільних інтересів, спрямовуючи ШІ на зростання, права та повний захист громадян", – сказав Алессіо Бутті, заступник міністра з питань цифрової трансформації.

Уряд призначив Агентство цифрової Італії та Національне агентство з кібербезпеки національними органами з питань розвитку ШІ, тоді як наглядові органи, включно із банком Італії та регулятором ринку Consob, зберігають свої повноваження.

Нові кримінальні положення спрямовані на незаконне поширення контенту, створеного за допомогою ШІ, такого як діпфейки, що карається позбавленням волі на строк від одного до п'яти років, якщо це завдає шкоди.

Також незаконне використання ШІ також призведе до більш суворих покарань за такі злочини, як крадіжка особистих даних та шахрайство.

Закон дозволяє виділити до 1 млрд євро з державного венчурного фонду для інвестицій у акціонерний капітал малих і середніх підприємств та великих компаній, що працюють у сферах ШІ, кібербезпеки, квантових технологій та телекомунікацій.

