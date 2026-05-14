Мерц закликав до "фундаментальної модернізації" бюджету ЄС

Канцлер Німеччини заявив про потребу "фундаментальної модернізації" бюджету ЄС для того, щоб він відображав актуальні потреби і сприяв посиленню Європи у часи невизначеності та великих змін.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це він сказав у промові на церемонії вручення міжнародної премії ім. Карла Великого – де нагороду отримав експрем’єр Італії Маріо Драгі.

Мерц зазначив, що Європа зараз – на шляху до того, щоб бути "силою, що кидає виклик бурям нової ери", та що бюджет ЄС потребує "фундаментальної модернізації", аби Європа ставала сильнішою в економічному та військовому сенсі.

Мерц акцентував, що Європі необхідні інвестиції у підвищення конкурентоспроможності та оборону, а також фокус на тому, щоб європейські кошти сприяли реалізації європейських політик.

Заяви Мерца пролунали на тлі перемовин про новий 7-річний бюджет ЄС – на 2028–2034 роки. За пропозицією Єврокомісії, він складатиме 1,76 трлн євро. Німеччина, як найбільша економіка у ЄС, робить у нього найбільші внески.

Мерц покритикував, що бюджет складається "майже як у централізованій економіці", та що понад дві третини грошей йдуть на перерозподіл і субсидії.

На його думку, бюджет має бути спрямований передусім на посилення Європи і зміцнення її суверенітету.

"Ми маємо впевнено визначати наші інтереси. І маємо бути готові ризикувати чимось для захисту цих інтересів", – сказав Мерц.

На зустрічі з партнерами по коаліції раніше цього тижня Мерца освистали після слів про те, що Німеччина повинна "взяти себе в руки", інакше ризикує відстати у швидкозмінному світі.

Також канцлер сказав, що не бачить загрози для Європи у рішенні Трампа скоротити контингент у Німеччині.