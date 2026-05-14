Мерц призвал к "фундаментальной модернизации" бюджета ЕС

Канцлер Германии заявил о необходимости "фундаментальной модернизации" бюджета ЕС для того, чтобы он отражал актуальные потребности и способствовал усилению Европы во времена неопределенности и больших изменений.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в речи на церемонии вручения международной премии им. Карла Великого – где награду получил экс-премьер Италии Марио Драги.

Мерц отметил, что Европа сейчас – на пути к тому, чтобы быть "силой, бросающей вызов бурям новой эры", и что бюджет ЕС нуждается в "фундаментальной модернизации", чтобы Европа становилась сильнее в экономическом и военном смысле.

Мерц акцентировал, что Европе необходимы инвестиции в повышение конкурентоспособности и оборону, а также фокус на том, чтобы европейские средства способствовали реализации европейских политик.

Заявления Мерца прозвучали на фоне переговоров о новом семилетнем бюджете ЕС – на 2028–2034 годы. По предложению Еврокомиссии, он будет составлять 1,76 трлн евро. Германия, как крупнейшая экономика в ЕС, делает в него наибольшие взносы.

Мерц покритиковал, что бюджет составляется "почти как в централизованной экономике", и что более двух третей денег идут на перераспределение и субсидии.

По его мнению, бюджет должен быть направлен прежде всего на усиление Европы и укрепление ее суверенитета.

"Мы должны уверенно определять наши интересы. И должны быть готовы рисковать чем-то для защиты этих интересов", – сказал Мерц.

На встрече с партнерами по коалиции ранее на этой неделе Мерца освистали после слов о том, что Германия должна "взять себя в руки", иначе рискует отстать в быстро меняющемся мире.

Также канцлер сказал, что не видит угрозы для Европы в решении Трампа сократить контингент в Германии.