Сибіга на два дні вирушає до Кишинева, де мають запустити спецтрибунал щодо агресії РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 14 травня вирушає у Молдову для двосторонніх зустрічей, а також участі в засіданні Комітету міністрів Ради Європи – де мають офіційно запустити роботу Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

Під час візиту Сибіга візьме участь у засіданні Комітету міністрів Ради Європи. На ньому очікується схвалення понад 30 державами Часткової розширеної угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ця угода дасть юридичний старт роботі трибуналу.

Очікуються також інші рішення Комітету на підтримку України.

На полях засідання відбудется також низка перемовин з колегами з держав-членів Ради Європи, її керівництвом, керівниками низки міжнародних організацій.

Двостороння складова візиту включатиме переговори Андрія Сибіги з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм та регіональну поїздку. Зокрема, Сибіга вперше відвідає місто Бєльці на півночі Молдови, де українці складають близько 30% мешканців регіону.

14 травня стало відомо, що Швейцарія приєднається до угоди, що створює основу для роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії; перед тим таке повідомлення до РЄ надійшло від ЄС.

На Банковій розраховують, що предметом розгляду Спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.