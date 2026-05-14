Сибига на два дня отправляется в Кишинев, где должны запустить спецтрибунал по агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 мая отправляется в Молдову для проведения двусторонних встреч, а также участия в заседании Комитета министров Совета Европы, на котором планируется официально запустить работу Специального трибунала по вопросу агрессии РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Во время визита Сибига примет участие в заседании Комитета министров Совета Европы. На нем ожидается одобрение более чем 30 государствами Частичного расширенного соглашения о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это соглашение даст юридический старт работе трибунала.

Ожидаются также другие решения Комитета в поддержку Украины.

На полях заседания состоится также ряд переговоров с коллегами из государств-членов Совета Европы, его руководством, руководителями ряда международных организаций.

Двусторонняя составляющая визита будет включать переговоры Андрея Сибиги с молдавским коллегой Михаем Попшоем и региональную поездку. В частности, Сибига впервые посетит город Бельцы на севере Молдовы, где украинцы составляют около 30% жителей региона.

14 мая стало известно, что Швейцария присоединится к соглашению, создающему основу для работы Специального трибунала по преступлению агрессии России; ранее такое сообщение в СЕ поступило от ЕС.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения Спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.