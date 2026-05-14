Швейцарія готова приєднатися до угоди про Спецтрибунал для Росії

Швейцарія повідомила Раді Європи про свою готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди, що створює основу для роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це повідомив у четвер глава МЗС Андрій Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Швейцарія, зазначив Сибіга, відіграє особливу роль у захисті принципів і норм міжнародного права, тому її рішення має велике значення для всієї міжнародної спільноти.

"Справедливість за злочин агресії проти України є неминучою, і трибунал більше не є абстрактною ідеєю. Він стає реальністю", – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, 13 травня Європейський Союз офіційно повідомив Раді Європи про намір приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Угоду щодо створення Спецтрибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.

На Банковій розраховують, що предметом розгляду Спецтрибуналу стануть дії не лише топпосадовців РФ, а й тих держав, які надали Москві безпосередню підтримку у війні проти України.