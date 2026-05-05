Гаазький "трибунал для Путіна" має покарати також Лукашенка і Кім Чен Ина – Мудра

Предметом розгляду спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України мають стати дії не лише топпосадовців РФ, а й тих, хто надавав Москві безпосередню підтримку.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

Посадовицю запитали, чи має опинитись на лаві підсудних також керівництво Білорусі – яка, зокрема, надала можливість Росії здійснити наступ на Київ найкоротшим маршрутом зі своєї території.

"Ми вважаємо, що трибунал не обмежується виключно найвищим керівництвом РФ, а має охоплювати також ті держави, які вочевидь сприяли і допомагали Росії в цій агресії. Це Білорусь, це Північна Корея. Можливо, також Іран", – зазначила Мудра.

Ірина Мудра також наголосила, що Україна у межах переговорів про завершення російсько-української війни не погодиться на якісь поступки щодо відповідальності Росії за агресію, та що "ніхто з партнерів" не вимагає цього від Києва.

За її словами, перші вироки спецтрибуналу потенційно можливі вже у 2028 році.

