Ще три держави НАТО приєдналися до кіберцентру при Альянсі

Албанія, Фінляндія та Швеція приєдналися у четвер до Центру передового досвіду НАТО з питань спільного кіберзахисту (CCDCOE).

Про це йдеться у повідомленні для преси на сайті центру.

Приєднання держав відзначили під час спеціальної церемонії підняття прапорів у штаб-квартирі Центру в Таллінні.

"З моменту заснування CCDCOE 18 років тому ми спостерігаємо постійне зростання інтересу до роботи Центру. Сьогодні ми раді бути свідками надання повноправного членства ще трьом країнам, що наближає нас до того, щоб стати єдиним акредитованим НАТО Центром передового досвіду, представленим усіма членами Альянсу", – сказав Тьоніс Саар, директор Центру передового досвіду НАТО з питань кіберзахисту.

Заснований у 2008 році, Центр передового досвіду НАТО з питань співпраці у сфері кіберзахисту став найбільшим акредитованим НАТО Центром передового досвіду за кількістю країн і продовжує залучати нових членів. На сьогодні Центр об’єднує 39 країн, як членів НАТО, так і партнерів.

Центр надає досвід у сфері кіберзахисту в стратегічній, правовій, оперативній та технічній сферах. Він проводить дослідження, організовує навчання, а також розробляє доктрини, стандарти та концепції для підтримки та зміцнення колективної кіберстійкості.

Україна офіційно приєдналася до CCDCOE у травні 2023 року, біля штаб-квартири центру підняли український прапор.

