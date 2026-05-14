Еще три страны НАТО присоединились к киберцентру при Альянсе

Албания, Финляндия и Швеция присоединились в четверг к Центру передового опыта НАТО по вопросам совместной киберзащиты (CCDCOE).

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте центра, сообщает "Европейская правда".

Присоединение стран отметили во время специальной церемонии поднятия флагов в штаб-квартире Центра в Таллинне.

"С момента основания CCDCOE 18 лет назад мы наблюдаем постоянный рост интереса к работе Центра. Сегодня мы рады быть свидетелями предоставления полноправного членства еще трем странам, что приближает нас к тому, чтобы стать единственным аккредитованным НАТО Центром передового опыта, представленным всеми членами Альянса", – сказал Тёнис Саар, директор Центра передового опыта НАТО по вопросам киберзащиты.

Основанный в 2008 году, Центр передового опыта НАТО по вопросам сотрудничества в сфере киберзащиты стал крупнейшим аккредитованным НАТО Центром передового опыта по количеству стран и продолжает привлекать новых членов. На сегодняшний день Центр объединяет 39 стран, как членов НАТО, так и партнеров.

Центр предоставляет опыт в сфере киберзащиты в стратегической, правовой, оперативной и технической сферах. Он проводит исследования, организует обучение, а также разрабатывает доктрины, стандарты и концепции для поддержки и укрепления коллективной киберустойчивости.

Украина официально присоединилась к CCDCOE в мае 2023 года, возле штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.

