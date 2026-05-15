Трамп попросив у Сі троянди для розарію Білого дому

Китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв надіслати американському президенту Дональду Трампу насіння троянд.

Про це Трамп сказав у п’ятницю, 15 травня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

За словами Трампа, Сі сказав це після того, як раніше лідери обох країн близько 10 хвилин прогулювалися садами в закритому урядовому комплексі Чжуннаньхай у Пекіні.

"Це найпрекрасніші троянди, які хтось коли-небудь бачив. Я запитав президента: "Чи не могли б ви надіслати мені трохи для розарію [Білого дому]?", і він погодився. Я ніколи не бачив таких великих троянд!" – сказав Трамп.

Чжуннаньхай – це закритий урядовий комплекс керівництва Комуністичної партії Китаю, який часто порівнюють з американським Білим домом. Його територія займає приблизно 1500 акрів, з яких майже половина – озера. Там розташовані сади, павільйони та адміністративні будівлі.

Напередодні ЗМІ писали, що у меню вечері для Сі та Трампа адаптували під смакові уподобання лідера США.

Також американський президент заявив, що США і Китай мають схожі погляди на те, як має закінчитися війна в Ірані.