Трамп: США і Китай мають схожі погляди на те, як має закінчитися війна в Ірані
Американський президент Дональд Трамп розповів про розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем щодо війни в Ірані.
Про це він сказав у п’ятницю, 15 травня, його цитує Sky News, передає "Європейська правда".
Трамп заявив, що під час його державного візиту до Китаю він та Сі "вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити".
Американський президент зазначив, що війна в Ірані була частиною обговорень.
"США і Китай мають дуже схожі погляди на те, як ми хочемо, щоб вона [війна] закінчилася: ми не хочемо, щоб вони [Іран] мали ядерну зброю", – сказав він.
Трамп зазначив, що обидві сторони хочуть, щоб "протоки були відкриті".
"Вони трохи божевільні, і це недобре", – додав Трамп.
Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відкриття Ормузької протоки відповідає інтересам Китаю.
Раніше президент США заявив, що обмінявся з китайським лідером листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.