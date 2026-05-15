Трамп: США і Китай мають схожі погляди на те, як має закінчитися війна в Ірані

Американський президент Дональд Трамп розповів про розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем щодо війни в Ірані.

Про це він сказав у п’ятницю, 15 травня, його цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що під час його державного візиту до Китаю він та Сі "вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити".

Американський президент зазначив, що війна в Ірані була частиною обговорень.

"США і Китай мають дуже схожі погляди на те, як ми хочемо, щоб вона [війна] закінчилася: ми не хочемо, щоб вони [Іран] мали ядерну зброю", – сказав він.

Трамп зазначив, що обидві сторони хочуть, щоб "протоки були відкриті".

"Вони трохи божевільні, і це недобре", – додав Трамп.

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що відкриття Ормузької протоки відповідає інтересам Китаю.

Раніше президент США заявив, що обмінявся з китайським лідером листами на тлі повідомлень про можливі постачання китайської зброї до Ірану.