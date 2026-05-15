Трамп попросил у Си розы для розария Белого дома

Китайский лидер Си Цзиньпин пообещал прислать американскому президенту Дональду Трампу семена роз.

Об этом Трамп сообщил в пятницу, 15 мая, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

По словам Трампа, Си сказал это после того, как ранее лидеры обеих стран около 10 минут прогуливались по садам в закрытом правительственном комплексе Чжуннаньхай в Пекине.

"Это самые прекрасные розы, которые кто-либо когда-либо видел. Я спросил президента: "Не могли бы вы прислать мне немного для розария [Белого дома]?", и он согласился. Я никогда не видел таких больших роз!", – сказал Трамп.

Чжуннаньхай – это закрытый правительственный комплекс руководства Коммунистической партии Китая, который часто сравнивают с американским Белым домом. Его территория занимает примерно 1500 акров, из которых почти половина – озера. Там расположены сады, павильоны и административные здания.

Накануне СМИ писали, что меню ужина для Си и Трампа адаптировали под вкусовые предпочтения лидера США.

Также американский президент заявил, что США и Китай имеют схожие взгляды на то, как должна закончиться война в Иране.