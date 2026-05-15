Греція звинуватила турецьких рибалок у порушенні морського права та звернулась до ЄС

У п’ятницю, 14 травня, Греція звернулася до Європейського Союзу з проханням втрутитися та покласти край "незаконному рибальству та порушенню морського права" турецькими рибалками у східній частині Егейського моря.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр морського транспорту Греції Васіліс Кікіліас порушив це питання під час зустрічі з європейським комісаром з питань рибальства та океанів Костасом Кадісом у п’ятницю, 15 травня, в Афінах.

"Я порушив перед комісаром важливе для Греції питання щодо наших рибалок та рибальства, а також провокаційної поведінки наших турецьких сусідів у зв’язку з незаконним рибальством, недотриманням морського права та запереченням наших суверенних прав", – сказав він.

Кікіліас наголосив, що Греція просить Європейський Союз втрутитися. У цьому контексті він акцентував, що грецькі морські кордони є також кордонами Європи.

Як зазначається, Греція визначила зони обмеженого рибальства в Егейському морі, деякі з яких Туреччина оскаржила як такі, що знаходяться поза юрисдикцією країни. Минулого року Афіни висловили протест проти турецького морського просторового плану, який визначав зони для рибальства та інших видів діяльності в Егейському морі.

Наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

У березні цього року Туреччина знову порушила питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході.