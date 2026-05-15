Греция обвинила турецких рыбаков в нарушении морского права и обратилась к ЕС

В пятницу, 14 мая, Греция обратилась к Европейскому Союзу с просьбой вмешаться и положить конец "незаконному рыболовству и нарушению морского права" турецкими рыбаками в восточной части Эгейского моря.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министр морского транспорта Греции Василис Кикилиас поднял этот вопрос во время встречи с европейским комиссаром по вопросам рыболовства и океанов Костасом Кадисом в пятницу, 15 мая, в Афинах.

"Я поднял перед комиссаром важный для Греции вопрос о наших рыбаках и рыболовстве, а также провокационном поведении наших турецких соседей в связи с незаконным рыболовством, несоблюдением морского права и отрицанием наших суверенных прав", – сказал он.

Кикилиас подчеркнул, что Греция просит Европейский Союз вмешаться. В этом контексте он акцентировал, что греческие морские границы являются также границами Европы.

Как отмечается, Греция определила зоны ограниченного рыболовства в Эгейском море, некоторые из них Турция обжаловала как находящиеся вне юрисдикции страны. В прошлом году Афины выразили протест против турецкого морского пространственного плана, который определял зоны для рыболовства и других видов деятельности в Эгейском море.

В конце 2023 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

В марте этого года Турция вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.