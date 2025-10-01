У Польщі підлітки заманили у пастку українця та вчинили самосуд над ним

Поліцейські з Вроцлава проводять розслідування інциденту, що стався у вересні, коли група підлітків заманила 23-річного українця в пастку, а потім жорстоко побила і принизила його.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила польська поліція.

Як встановили слідчі, молоді люди створили в соціальних мережах фальшивий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, нібито зацікавлену в сексуальних контактах. Таким чином вони налагодили контакт з 23-річним чоловіком, а потім домовилися з ним про зустріч.

Коли чоловік з'явився в обумовленому місці, замість побачення на нього чекала група агресивних підлітків.

Зловмисники не тільки напали на чоловіка, але й поголили йому голову та намалювали на обличчі символи нацистського характеру. Весь інцидент було записано на відео з метою додаткового приниження чоловіка.

Поліцейські стверджують, що підлітки вчинили самосуд, однак не вказують, у чому, на думку зловмисників, полягала провина українця.

"Ми говоримо про побиття, а на тлі цього також з'являються тривожні ідеологічні мотиви. Такі дії є серйозним злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону", – підкреслюють вроцлавські правоохоронці.

Частина осіб, які брали участь у нападі, ще не досягли 18-річного віку, тому справою також займається сімейний суд. Наразі проводяться заходи з метою встановлення точної участі кожного з підлітків у жорстокому інциденті.

Нагадаємо, у серпні в Польщі взяли під варту терміном на три місяці українців, підозрюваних у вандалізмі щодо пам’яток на території країни.

Днями з Польщі депортували українського машиніста, який п’яним керував потягом з 200 людьми.